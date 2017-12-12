Küçük Nilüfer Kanser Olduğunu Bilmiyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, böbrek kanserine yakalanan ve okulunun en çalışkan öğrencilerinden olan 8 yaşındaki Nilüfer Savcı, tedavisi için yardım...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, böbrek kanserine yakalanan ve okulunun en çalışkan öğrencilerinden olan 8 yaşındaki Nilüfer Savcı, tedavisi için yardım bekliyor.

Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan Savcı ailesinin en küçük kızları, İskenderun İnönü İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Nilüfer'in hastalığı nedeniyle zor günler geçiriyor. 10 Kasım günü annesinin doktora gitme isteğini geri çeviren küçük Nilüfer, daha sonra İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünde böbreğinde 8 santimetre bir kitle olduğu belirlendi. Kızının kanser olduğunu kendisine dahi söylemediklerini söyleyen anne Aişe Savcı, kızının tedavisi için Adana'ya gittiklerini orada kemoterapi tedavisine başladığını belirtti.

Hastalığını bilmeyen ve sadece toza alerjisi olduğu için maske taktığını bilen 8 yaşındaki Nilüfer Savcı, "Sabah uyanıp okula gitmek için hazırlandığımda karnım ağrıyordu. Okulda da ağrılarım devam etti. Bazı zamanlarda yine koştuğumda ağrılarım oluyordu. Çok hareket ettiğimde karnım ağrıyordu. Sabahları kalktığımda midem bulanıyordu. Özellikle koşunca çok ağrıyordu" dedi.

Okulda derslerinin çok iyi olduğunu söyleyen ve büyüdüğünde ise öğretmen olup küçük çocuklara öğretmenlik yapacağını söyleyen Nilüfer, "Sınavlarım hep iyi geçiyordu. Soruları okuyunca anlıyordum. Sınavlarda hep 90-95 ve 100 alıyordum. Büyüyünce öğretmen olup çocukları eğitmek istiyorum" dedi.

Kızının hastalığından haberi olmadığını ve söyleyemediklerini ifade eden anne Aişe Savcı, "Daha önceden toza karşı alerjisi olduğu için biz şimdi ona toza alerjin var, mikrop kapmışsın ondan maske takıyoruz diyoruz. Ama neden Adana'ya ve diğer hastanelere gidiyoruz diyor. Hastanelerde neden yattığımı anlamıyorum anne diyor. Hep soruyor ama ayrıntılı hala bilmiyor" diyerek gözyaşı döktü.

Sağlık güvencesi olmayan ve geçici işlerde çalışan baba Salih Savcı ise "Kızımın tedavi sürecinin çok uzun olduğunu söylediler. Şuan kemoterapi aşamasında. Kemoterapiler sonrasında kitlenin küçülmesiyle birlikte ameliyat olacak. Ama bu tedavisi ve ameliyatı yüksek maliyet ve bizim bunu karşılamak için ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sağlık Bakanlığımızdan yardım bekliyoruz. Kızımın kurtulması için yardım bekliyoruz" dedi.