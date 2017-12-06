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Küçük Prens Abd’de Gösterime Giriyor

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Küçük Prens Abd’de Gösterime Giriyor
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallesi Küçükköylü olan ünlü balerin ve sinema oyuncusu Alev Baymur'un yönetmenliğini üstlendiği "Küçük...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallesi Küçükköylü olan ünlü balerin ve sinema oyuncusu Alev Baymur'un yönetmenliğini üstlendiği "Küçük Prens" adlı müzikal 9 Aralık'ta ABD'de gösterime giriyor.

Başrollerini Meltem Cumbul, Özkan Uğur, Tamer Levent, Erhan Yazıcıoğlu gibi ünlü Türk oyuncuların yanı sıra Holywood'un önemli yüzlerinin de yer alacağı müzikal Cinema Worldfeast öncülüğünde Los Angeles Cinemark'da gösterime girecek. Amerik'da ilk kez bir Türk çocuk filmi olma özelliğini taşıyan "Küçük Prens" rolünü Yalgın Yeter ile Amerikalı oyuncu Kevin Aslie'nin paylaştığı öğrenilirken, şimdiye kadar 3 ödül alan film, 3D teknolojisi kullanılarak müzikal formatında gerçekleştirilmesiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

9 Aralık'ta Los Angeles'de, 27 Ocak da ise İstanbul Bostancı Kültür Merkezi'nde sergilenecek olan müzikal ile ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Yönetmen Alev Baymur, star oyuncularla dolu 60 kişilik müzikalin yapımcılığını kendisinin üstlendiğini söyledi.

Başlangıçta Zorlu Holding'in sponsorluğunda bu müzikali hayata geçirmeyi planladıklarını, ancak daha sonra yola tek başına çıkma kararı aldığını anlatan Alev Baymur, "5 bin kişi Küçük Prensi izlemek için salonları doldururken, ortalama 500 bin liralık reklam bütçesi ayırdıkları ve aynı dönemde karşımıza koydukları "Shreek muzikali hüsranla sonuçlandı. Oysa hazırladığım bu proje dünya çapında da bir ilki deniyordu. Prodüksiyonu 3 D artisti Emre Polat ile film formatına taşıdık. Amerika'da festivallere başvurdum ve 4 en iyi festivalden kabul olan müzikalimiz bu festivallerden 3 ayrı ödül ile döndü" dedi.

Amerika'nın en büyük sinemalarından Los Angles'taki Sinemark ta Türkiye'nin ilk çocuk filmi olarak gösterileceğini belirten Alev Baymur, "Ayla'nın Oskar başarısının olduğu bu dönem de Türkiye 2. imzasını Küçük Prens Müzikali ile attığımız ilişkin komplimanlar alıyoruz. Farklı bir fikir ile cesaretle ve emekle hazırlanmış bir müzikalimizi 2 yıldır her zorluğu aşarak bugünlere getirdiğimiz için çok memnunum" ifadelerini kullandı.

Müzikal filmin hem İngilizce, hem de Türkçe versiyonlarını farklı oyuncularla çektiğini kaydeden Baymur, "Umarım Amerikan film sektörünün gösterdiği ilgiyi Türk televizyon sektörü de gösterir ve bu müthiş müzikal televizyonlardan da Türk halkına ulaşır" diye konuştu.

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