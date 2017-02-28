Küçük Sanayi Sitesi’ndeki İmar İtirazları Kabul Edildi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı 3. Birleşimi Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Ekrem Pehlivan'ın başkanlığında yapıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı 3. Birleşimi Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Ekrem Pehlivan'ın başkanlığında yapıldı. 1/5000'lik planlar için Küçük Sanayi Sitesi sakinlerinin yaptığı itirazlar kabul edildi. 2017 Evsel Atık Ücret Tarifesi ile ilgili "Kirleten öder, kirletmeyen ödemez" ilkesi doğrultusunda karar alındı.

Meclis toplantısında ilçe belediyelerine ait 2017 Yılı Evsel Atık Ücret Tarifesi ile ilgili Tarife Komisyonu raporları görüşüldü. Rapor hakkında meclis üyelerine bilgi veren Tarife Komisyon Başkanı Mehmet Birol Şahin, halk arasında çöp toplama ücreti olarak bilinen, Evsel katı Atık Ücretlerinin "Kirleten öder, kirletmeyen ödemez" ilkesine göre belirlenmesine karar verildiğini söyledi. Şahin, "Yönetmeliğe göre Evsel katı Atık Ücretleri belirlenirken tam maliyet ve kirleten öder esası kullanılır. Katı atık demek çöp çıkarmak demek. Çöp ücreti alıyorsunuz insanlardan. Yönetmelikte kim kirletiyorsa ondan alacaksınız diyor. Hane başına almayacaksınız diyor. Yani kirletmeyende ödemez. İlçe belediyelerimiz bir kolaycılık yaparak Deli Dumrul misali herkese böler alırım değil. Bu ücretler kullanandan alınacak" dedi. Tarife Komisyonundan gelen raporlar AK Parti ve MHP'nin kabul CHP'nin de ret oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Küçük sanayi esnafının itirazı kabul edildi

Meclis toplantısında ayrıca Altıeylül ve Karesi ilçeleri 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planlarına ait itirazların değerlendirilmesiyle ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporları görüşüldü. Raporlarda Küçük Sanayi Esnafının itirazları da kabul edilerek meclis tarafından onaylandı. Komisyon raporu hakkında meclis üyelerine bilgi veren İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Yusuf Hocaoğlu, Küçük Sanayi Sitesiyle ilgili 960 itiraz geldiğini söyledi. Hocaoğlu, itirazların kabul edilerek uygun görüldüğünü ifade etti. Büyükşehir Belediye Meclisi 3. Birleşimine; Genel Sekreter Osman Yenidoğan, İlçe Belediye Başkanları, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve daire başkanları katıldı.