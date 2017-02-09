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Küçük Şeflerin Mutfak Maceraları

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Küçük Şeflerin Mutfak Maceraları
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi M.Reşit Göğüş Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi, yarıyıl tatilini eğlenceli ve eğitici bir etkinlikle değerlendirmeyi...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi M.Reşit Göğüş Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi, yarıyıl tatilini eğlenceli ve eğitici bir etkinlikle değerlendirmeyi isteyen küçük şefleri mutfakta buluşturdu.

Çocukların sağlıklı ve lezzetli beslenme alışkanlığını kazanmaları, Gaziantep mutfağının küçük yaşta farkına varmaları için düzenlenen ve haftanın iki günü gerçekleştirilen "Yemek Yapmayı Öğreniyorum" Gaziantep Mutfağı Atölye çalışması etkinliğiyle çocuklar mutfakta hem yemek yaptı, hemde güzel vakit geçirdiler.

8 ile 13 yaş aralığındaki çocukların Gaziantep yemek ve tatlılarını yapmayı öğrendikleri eğitimde önce köfte yoğurmakla başlayan çocuklar, Gaziantep yöresine ait bastık, öcce, omaç, pirinçli börek, cacıklı arap köftesi, börek çorbası ve dolangel tatlısını yaparak eğlenceli vakit geçirdiler.

Dersleri kadar mutfakta da başarılı olan küçük şefler mutfakta sadece yemek yapmadı, aynı zamanda iletişim kurmayı, paylaşmayı, yardımlaşmayı da öğrendiler.

Küçük Şeflerin Mutfak Maceraları

Küçük Şeflerin Mutfak Maceraları

Küçük Şeflerin Mutfak Maceraları

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