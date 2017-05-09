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Küçük Tabuta Minik Gelinliği Örtüldü

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Küçük Tabuta Minik Gelinliği Örtüldü
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdür Yardımcı Ümit Yılmaz'ın geçtiğimiz hafta sonu trafik kazasından vefat eden 6 yaşındaki kızı gözyaşları arasından...

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdür Yardımcı Ümit Yılmaz'ın geçtiğimiz hafta sonu trafik kazasından vefat eden 6 yaşındaki kızı gözyaşları arasından toprağa verildi.

Geçtiğimiz hafta sonu Afyonkarahisar-Konya karayolunun 5. kilometresi, Askeri Havalimanı Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, Gökçe Y.'nin kullandığı 03 EU 681 plakalı otomobil ile Hasan Hüseyin B.'nin kullandığı 35 V 2826 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çarpıştı. Kazada 6 yaşındaki Sıla Yılmaz ağır yaralı olmak üzere Turan Türkmen Yılmaz (13), Hasan Hüseyin B. (48), Yasin B., (17), Ayten A. (46) ve Şerife B. (49) yaralanmıştı. Yaralılar ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılmış, ağır yaralı olarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülen 6 yaşındaki Sıla Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Küçük sıla için Gedik Ahmet Paşa (İmaret) Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen ile protokol üyeleri ve çok sayıda polis memuru katıldı. Törende Ümit Yılmaz ve aile üyelerinin güçlükle ayakta durdukları gözlenirken, minik Sıla'nın tabutuna örtülen küçük gelinlik ise yürekleri dağladı.

Küçük Sıla'nın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

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