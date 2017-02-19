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Küçükcan: "Ekonomik Dönüşümü Ceyhan Sağlayacak"

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Küçükcan: "Ekonomik Dönüşümü Ceyhan Sağlayacak"
AK Parti Adana Milletvekili Talip Küçükcan, Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nin faaliyete geçirilmesiyle ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindiğini,...

AK Parti Adana Milletvekili Talip Küçükcan, Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nin faaliyete geçirilmesiyle ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindiğini, ekonomi yönetiminin bu projeye "Türkiye'ye ekonomik dönüşüm sağlayacak değer" olarak baktığını söyledi.

Teşvikler yenileniyor

Bölgesel ekonomi gazetesi Refleks'i ziyaret eden Milletvekili Küçükcan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na gelecek hafta sunacağı "Üretim Reform Paketi'nde Adana'ya hamle yaptıracak projeler bulunduğunu belirtti. Küçükcan, Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde kamulaştırmadan kaynaklı sorunların çözümünde önemli mesafe kaydedildiğini vurgulayarak, "Teşvikler yeniden düzenleniyor. Sektör bazlı teşviklerden en çok yararlanacak kentlerden biri Adana olacak. Adana'nın mağduriyetini ekonomi yönetimine iyi anlattık. Güçlü sektörlerimizin alt dallarına verilecek teşviklerle Adana ekonomisi yeni bir döneme girecek. İş dünyasının da bu gelişmelere hazırlıklı olmasını bekliyoruz" dedi.

Adanalının gönlüne gireceğiz

AK Parti'nin Adana oy ortalamasının Türkiye'nin altında olduğunu, gelecek seçimlerde bu oranı artırmak için çaba sarf ettiklerini anlatan Küçükcan, "Daha fazla Adanalının gönlüne girmek için büyük projeleri gerçekleştirmemiz gerektiğinin farkındayız. Avrupa Birliği Bakanımız Ömer Çelik'le birlikte Başbakanımızla Adana'yı özel görüştük. Çok yakında şehrimizi yakından ilgilendirecek büyük projeleri açıklayacağız" dedi. Adana'nın sadece sanayide değil, tarım, turizm ve hizmet sektöründe de Türkiye'nin diğer birçok kentinden üstün potansiyeli bulunduğuna dikkat çeken Küçükcan, "2 devlet üniversitemiz var. Ancak, bu şehirde vakıf ve özel üniversiteler de olmalı. İş dünyasından bu alana ilgi bekliyoruz. Bu ilgiyi gördüğümüz anda destek vereceğiz" diye konuştu.

Bürokrasi, süreci uzatıyor

Refleks Gazetesi İmtiyaz Sahibi Esra Özden ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mehmet Uluğtürkan'la bölge ekonomisine dair gelişmeleri değerlendiren Adana Milletvekili Küçükcan, hükümetin aldığı kararların uygulamasında bürokrasinin süreci uzattığına da dikkat çekti. Bu sorunun referandumdan çıkacak "Evet" sonucuyla giderileceğine inandığını belirten Küçükcan, "2016'da bedeli ağır olan badireler atlattık. Doğrusu gündemimiz doğal olarak daha çok terör, güvenlik konuları oldu. Referandum sonrası atılım günleri başlayacak" ifadelerini kullandı.

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