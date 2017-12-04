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Küçükçekmece, E-5 Karayolu Edirne-kadıköy İstikametinde Tır Devrildi. Kaza Nedeniyle E-5 Karayolu Çift Yönlü Olarak Trafiğe Kapatıldı.

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Küçükçekmece, E-5 Karayolu Edirne-kadıköy İstikametinde Tır Devrildi. Kaza Nedeniyle E-5 Karayolu Çift Yönlü Olarak Trafiğe Kapatıldı.
IHAAW032705-ASA/04-12-2017 - Küçükçekmece, E-5 karayolu Edirne-Kadıköy istikametinde Tır devrildi.

IHAAW032705-ASA/04-12-2017 - Küçükçekmece, E-5 karayolu Edirne-Kadıköy istikametinde Tır devrildi. Kaza nedeniyle E-5 karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. 04.12.2017 03:27:05 TSI NNNN

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