IHAAW032705-ASA/04-12-2017 - Küçükçekmece, E-5 karayolu Edirne-Kadıköy istikametinde Tır devrildi. Kaza nedeniyle E-5 karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. 04.12.2017 03:27:05 TSI NNNN
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Küçükçekmece, E-5 Karayolu Edirne-kadıköy İstikametinde Tır Devrildi. Kaza Nedeniyle E-5 Karayolu Çift Yönlü Olarak Trafiğe Kapatıldı.
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