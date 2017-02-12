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Küçükçekmece Soğuksu Sosyal Tesisleri Hizmete Açıldı

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Küçükçekmece Soğuksu Sosyal Tesisleri Hizmete Açıldı
Küçükçekmece Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerinde yepyeni bir sosyal tesisi İstanbulluların hizmetine sundu.

Küçükçekmece Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerinde yepyeni bir sosyal tesisi İstanbulluların hizmetine sundu.

Küçükçekmece Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerinde yepyeni bir sosyal tesisi İstanbulluların hizmetine sundu. 4 bin 200 metrekare alana inşa edilen Soğuksu Sosyal Tesisleri, ailece dingin ve huzurlu bir gün geçirmek isteyenlere kapılarını açıyor. 80 kişi kapalı, 84 kişilik dış mekan kapasiteli tesis, uygun fiyatlarla misafirlerini ağırlıyor. Adeta bir yaşam kompleksini andıran, Karadeniz Evi ve modern yapısıyla da göz dolduran Soğuksu Sosyal Tesisleri tüm İstanbullulara ailece keyifli zamanlar geçirebilme fırsatı sunuyor. Tesislerde, açık otopark, çocuk oyun alanı ve amfi tiyatro da yer alıyor.

Başkan Karadeniz'den İstanbullulara davet

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Küçükçekmece'de yeni projelerin hayat bulmaya devam ettiğini ifade ederek, "Soğuksu Çamlığı'ndaki tesisimizde vatandaşlarımız uygun fiyatlarla kahvaltı edebilir, yürüyüş parkurlarından yararlanıp çocuklarıyla oyun alanlarında keyifli bir gün geçirebilirler" diyerek, tüm İstanbulluları Soğuksu Sosyal Tesisleri'ne davet etti.

Küçükçekmece Belediyesi Atakent Mahallesi'nde çalışmaları devam eden Selçuklu ve Halkalı Sosyal Tesisleri ile Soğuksu Macera Parkı Kafe ve Seyir Kulesini de çok yakında hizmete sunacak.

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