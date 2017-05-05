Küçükçekmece’de Akıl Ve Zeka Oyunları Ligi

Küçükçekmece'de düzenlenen Akıl Oyunları Turnuvası'nda öğrenciler kıyasıya yarıştı.

Küçükçekmece'de düzenlenen Akıl Oyunları Turnuvası'nda öğrenciler kıyasıya yarıştı.

Küçükçekmece Göktürk İlkokulu, Küçükçekmece Belediyesinin desteğiyle, "Aklını Oynat, Zekanı Parlat" akıl ve zeka oyunları ligi turnuvası düzenledi. Öğrencilerin koridor, abolone, mangala ve quarto oyunlarında kıyasıya yarışarak, performanslarını sahnelediği turnuva, renkli görüntülere sahne oldu. Programa, Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, hayırseverler, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayanlara teşekkürler"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz turnuvayı düzenleyenlere teşekkür ettiği konuşmasında, "Çocuklarımızı ahlaklı birer birey olarak yetiştirmeliyiz. Allah, onları bize emanet ederken, onların kalplerini ve kafalarını boş olarak gönderdi. Bizler, onların kafalarını bilimle, ilimle, kalplerini ise umut, iyilik ve sevgiyle doldurmalıyız. Güzel ahlaklı çocuklar yetiştirmeliyiz. Aklını kullanan çocuklar yetişmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Okula bağışlarıyla katkıda bulunan iş adamları Ekber Tursun ve Adalet Turan'da başarılı öğretmen ve öğrencileri desteklemeye devam edeceklerini söyleyerek, yarışmayı düzenleyen Okul Müdürü Özcan Turan'a teşekkür etti.

Renkli görüntülere sahne oldu

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, akıl ve zeka oyunları bahçesinin açılışını yaptı. Yeni nesillere yöresel kültürü tanıtmak amacıyla Göktürk İlkokulu Anaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan yöresel dünya pazarını gezen protokol üyeleri, Türkiye'nin her yöresinden farklı lezzetleri tattı. Okul öğrencilerinin sahnelediği Karadeniz yöresine ait halk oyunları gösterisi de ilgiyle izlendi. Turnuva sonunda dereceye girerek birinci olan öğrencilere tam altın, ikincilere yarım altın, üçüncü olan öğrencilere ise çeyrek altın hediye edildi. Turnuvada, Küçükçekmece'deki 25 okuldan ilkokul öğrencileri ter döktü.