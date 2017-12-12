Küçükçekmece’de İnsan Hakları Günü Etkinliği

Küçükçekmece'de İnsan Hakları Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Yunus Emre, Mevlana ve Aşık Veysel'den "önce insan" temalı şiirler...

Küçükçekmece'de İnsan Hakları Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Yunus Emre, Mevlana ve Aşık Veysel'den "önce insan" temalı şiirler seslendirerek, mini tiyatro gösterilerini sahneledi.

İnsan Hakları Haftası dolayısıyla Küçükçekmece Kaymakamlığı, Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle insan hakları ve demokrasiye dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

İsmet Aktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okul öğrencileri, etkinlikte; Yunus Emre, Mevlana ve Aşık Veysel'den "önce insan" temalı şiirler seslendirerek, mini tiyatro gösterilerini sahneledi. Protokol üyeleri ise, insan hakları ile ilgili önemli mesajlar verdi.

"Terazi adaleti, kılıç gücü temsil ediyor"

Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, "Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'nin BM tarafından kabul edildiği gün olan 10 Aralık gününü tüm dünya "İnsan Hakları Günü" olarak kutluyor. İnsan hakları günümüz kutlu olsun. Bu anlamlı günün; insan haklarının ne olduğunun farkına varıldığı ve zalimin zulmünün bitmesi için bir vesile olmasını temenni ediyorum. Bütün anayasalar, temel hak ve özgürlükler bölümüne büyük önem verirler. Bununla ilgili pek çok makaleler, kitaplar yazılmış. Güç konusu çok üzerinde durulmuş. Terazi, adaleti temsil ederken, kılıcın gücü temsil etmesi, haksızlık yapana karşı cezanın olacağının karşılığıdır. Bir haksızlığın müeyyidesi de olması gerekir. Günümüz; bu konuda zalimce yaşanılan, insanların zulme uğradığı, ezilmişlerin daha da çok ezildiği günler olarak yaşanıyor. Kudüs'te 14 yaşında bir çocuğun gözlerinin bantlanarak gözaltına alınmasıyla karşılaşıyoruz. Oradaki eziyetin bir insan tarafından yapıldığını gördüğünüzde içiniz acıyor. Bu eziyeti yapana duyduğunuz nefret, ona karşı duyduğunuz kin herkes tarafından değerlendirilemiyor, yazıklar olsun. Güç, vicdanen adil olmalıdır. Hz. Ömer'in adaletinin yeryüzüne hakim olmasını temenni ediyorum. Unutmamak gerekiyor ki, başkalarının haklarının başladığı yerde, bizim haklarımızın bittiğinin farkına varmalıyız" diye konuştu.

"İnsan hakları konusunda bilinçli olmalıyız"

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan, ise öğrencilere; "İnsanın tek başına adalet duygusuna sahip olması, yeterli değildir. İnsan haklarına duyarlı olmalıyız. Dünyanın herhangi bir noktasında yaşanan insan hakları ihlalinde ister istemez tepkiler veriyoruz. Mülteci sorunu vb kayıtsız kalamıyoruz. İnsan haklarının bilincinde olmalısınız. İnsan hakları konusunda bilinçli bireyler olarak yetişmeniz bizim için çok önemli" sözleriyle seslendi.