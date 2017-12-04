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Küçükçekmece’de Kaza: Tır Yola Devrildi

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Küçükçekmece’de Kaza: Tır Yola Devrildi
E-5 Küçükçekmece mevkiinde tır önündeki arabaya çarpmamak için manevra yaptı.

E-5 Küçükçekmece mevkiinde tır önündeki arabaya çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sonrası önce bariyerlere ardından önündeki araca çarpan tır yola devrildi. Yola devrilen tır nedeniyle yol kapanırken biri ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, 03 sıralarında D100 karayolu Küçükçekmece mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Baytar idaresindeki otomobil ani manevra yaparak Tunay Kara'nın kullandığı tırın şeridine girdi. Otomobile çarpmamak için direksiyonu kıran tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda ilk başta bariyerlere çarpan tır ardından önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır devrildi. Devrilen tır D100 karayolu Ankara istikametini tamamen trafiğe kapatırken Metrobüs yolunu da etkiledi. Metrobüs yoluna giren tır nedeniyle Metrobüsler tek şeritten ilerledi.

1'i ağır 3 kişi yaralandı

Kaza ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada Mehmet Baytar, Tunay Kara ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. Kazada yaralanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Vatandaşlar tarafından çıkarılan yaralılara ilk müdahalenin ardından yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Devrilen tır çekiciler yardımıyla olay yerinden kaldırılırken trafik akışı normale döndü.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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