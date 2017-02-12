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Küçükçekmece’de Kış Günü Dondurma İzdihamı Yaşandı

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Küçükçekmece’de Kış Günü Dondurma İzdihamı Yaşandı
Küçükçekmece Belediyesi tarafından Kahramanmaraş'ın kurtuluşu münasebetiyle düzenlenen Kahramanmaraşlılar Gecesinde dondurma yemek isteyen vatandaşlar...

Küçükçekmece Belediyesi tarafından Kahramanmaraş'ın kurtuluşu münasebetiyle düzenlenen Kahramanmaraşlılar Gecesinde dondurma yemek isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarıştı. Kurtuluşun coşkuyla kutlandığı gecede konuşma yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "15 Temmuz'daki milletimizin direnişiyle Maraş işgaline karşı milletimizin gösterdiği refleks arasında hiçbir fark yoktur" dedi.

Küçükçekmece Belediyesi, Kahramanmaraş Dernekler Federasyonuyla birlikte Cennet Kültür ve Sanat Merkezinde Kahramanmaraşlılar Gecesi düzenlendi. Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yılı münasebetiyle düzenlenen geceye AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan, Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Ardıç ile birlikte Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda Kahramanmaraşlı vatandaş katıldı. Birçok davetlinin geceye Kahramanmaraş'ın kurtuluşunda giyilen çete kıyafetiyle katılması dikkat çekti. Program içerisinde yapılan protokol konuşmalarının ardından Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Ardıç Milletvekili Hasan Turan'a Kahramanmaraş'ın yöresel kıyafeti olan çete kıyafeti giydirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde sahne alan İsmail Hazar'ın seslendirdiği Kahramanmaraş türküleriyle vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Küçükçekmece'de kış günü dondurma izdihamı yaşandı

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşu münasebetiyle Küçükçekmece'de düzenlenen törende davetlilere dondurma ve tarhana ikram edildi. Dünyaca meşhur olan Kahramanmaraş dondurmasından tatmak isteyen vatandaşlar Cennet Kültür Merkezinde uzun kuyruklar oluşturdu. Kış gününde dondurmacının kesmekte zorlandığı dondurmayı almak isteyen vatandaşların birbirleriyle yarışması renkli görüntüler oluşturdu.

"15 Temmuz'da ki direnişle Maraş direnişi arasında hiçbir fark yoktur"

Kahramanmaraşlılar Gecesine katılarak konuşma yapan Ak Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "15 Temmuz'da ki milletimizin direnişiyle Maraş işgaline karşı milletimizin gösterdiği refleks arasında hiçbir fark yoktur. Maraş'ın işgalinde Müslüman Türk kadınının örtüsüne el uzatan Fransız'ı orada yere seren Sütçü İmam'ın duruşuyla 15 Temmuz'da tankın önüne çıkan ve milletimizin bu topraklarını işgal edemezsiniz diyerek göğsünü namluların önüne siper eden kardeşlerimizin arasında hiçbir fark yoktur" dedi.

"Milletimiz asil ruhu hiçbir zaman unutmuyor"

Kahramanmaraşlılar Gecesinden konuşma yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Yardımcısı Recep Şencan, "Kahramanlık ismini hak eden seviyede büyük bir fedakârlık gösteren o günkü Kahramanmaraş'ın cesur insanları her türlü imkansızlıklara rağmen din için, İslam için, bayrak için canlarını seve seve vermeyi göze aldılar. Tabi bu milletimiz asil ruhu hiçbir zaman unutmuyor. 15 Temmuz'da da bunu hep birlikte yaşadık. Gerektiğinde vatan için, İslam için, bayrak için gözünü kırpmadan canını veren evlatlarımız neslimiz var. Bunun içinde Allah şükrediyoruz" diye konuştu.

Gecenin sonunda ise Küçükçekmece Belediye Başkanı Yardımcısı Recep Şencan, protokol üyelerine plaket takdim etti.

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