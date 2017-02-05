  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 11 °C
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • KAR 'KOL-BACAK' KIRDI
  • AK Parti'de Havza ve Atakum'a atama
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Küçükçekmeceliler Hamsiye Doydu

» »
Küçükçekmeceliler Hamsiye Doydu
Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği Hamsi Festivali'nde 2 buçuk ton hamsi ikram edildi.

Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği Hamsi Festivali'nde 2 buçuk ton hamsi ikram edildi. Yağmurlu havaya rağmen festivale binlerce insan katıldı.

Küçükçekmece Belediyesi günler öncesinden duyurusunu yaptığı Hamsi Festivalini, Halkalı 15 Temmuz Şeref Meydanı'nda gerçekleştirdi. Hafta sonunu fırsat bilen binlerce vatandaş yağmurlu havaya rağmen festival alanına akın etti. Hamsilerin ikram edildiği çadırın önünde ise metrelerce kuyruk oluştu. Güvenlik gerekçesiyle vatandaşlar çadıra X-ray cihazından geçerek girebildi.

"Balık değil hamsi festivali"

Karadeniz'in sularından gelen tonlarca hamsinin ikram edildiği festivale Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de katıldı. Izgaranın başında bir süre hamsi pişiren Başkan Karadeniz daha sonra standın başına geçerek vatandaşlara balık-ekmek ikramında bulundu.

Festivalle ilgili soruları da yanıtlayan Temel Karadeniz festivalin balık değil hamsi festivali olduğunun altını çizdi. 15 bin vatandaşa hamsi ikramının olacağını ifade eden Karadeniz, "Havanın yağmurlu olmasına rağmen yoğun bir ilgi var. Biz Küçükçekmecelileri çeşitli etkinliklerle bir araya getirmeye çalışıyoruz. Altını özellikle çiziyorum bu bir balık festivali değil hamsi festivali. Çünkü hemşehrilerimiz hamsinin bir balık olmadığını söylüyorlar; "hamsi hamsidir" diyorlar. Hamsiyi bugün hem kızartıyoruz hem de ızgarada yapıyoruz. Tabi ızgarayı daha sağlıklı bulanlar oluyor ama kızartmanın da ciddi taliplisi var. Yaklaşık 2 buçuk ton hamsi 15 bin vatandaşımıza ikram edilecek. Son zamanlarda Türkiye'yi karanlığa, göz yaşına mahkum etmek isteyenlere inat bu festivallerle, çeşitli bahanelerle bir araya gelerek ülkemizdeki birliği, beraberliği, coşkuyu, aşkı göstermeye çalışıyoruz. Bugünkü bahanemiz de hamsi. Güzel ve lezzetli bir bahane" dedi.

Vatandaşlar geleneksel hale gelmesini istiyor

Festivale katılan vatandaşlar, çeşitli organizasyonlarla bir araya geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Bazı vatandaşlar ise festivalin geleneksel hale gelmesini istedi. Festival kapsamında, Karadeniz yöresine ait müzik ve dansların olduğu bir program da hazırlandı. Karadeniz ezgilerinin yankılandığı festivalde Grup İmera, tulum sanatçısı Nihat Akdemir, Cemil Kaya, Erkan Yeşilyurt ve Karadeniz Halk Oyunları Topluluğu sahne aldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Toki’den İstanbul’a “Yeşil Alan” Müjdesi05 Şubat 2017 Pazar 13:53
  • Hamsinin Kaybolduğu Tezgahta Zam Şampiyonu İstavrit05 Şubat 2017 Pazar 13:28
  • Aile Bütçelerine Katkı İçin Başladılar, Ayda 10 Ton Mantar Üretiyorlar05 Şubat 2017 Pazar 13:23
  • 3’ncü Biga Deve Güreşleri05 Şubat 2017 Pazar 13:13
  • Rize’de Kayak Şenliği05 Şubat 2017 Pazar 13:13
  • Barış Manço Kabri Başında Anıldı05 Şubat 2017 Pazar 13:08
  • Eğriçimen Yaylası’nda Kış Şenliği Düzenlendi05 Şubat 2017 Pazar 12:48
  • Bedensel Engelli Kadın Milletvekilinin Hayatı Film Oluyor05 Şubat 2017 Pazar 12:48
  • “Şimdi Gaziantep’e Gitme Zamanı” Kampanyası Meyvelerini Verdi05 Şubat 2017 Pazar 12:18
  • Bakır Ustalığı Malatya’da Son Demlerini Yaşıyor05 Şubat 2017 Pazar 12:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti