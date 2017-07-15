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Küçükelmalı Tabiat Parkı’nda Çalışmalar Başladı

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Küçükelmalı Tabiat Parkı’nda Çalışmalar Başladı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın çalışmaları başladı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı'nın çalışmaları başladı.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın," Küçükelmalı Tabiat Parkının devrini Pazaryeri Belediyesine aldıktan sonra hemen hizmetleri hissettirmeye başladık. Tabiat parkına misafirlerimizin ve hemşerilerimizin daha huzurlu ve güvenliği ortamda dinlenmesini eğlenmesini sağlamak amacıyla giriş kulübesine 3 adet sahne ve çevresine 6 arte olmak üzere 9 adet kamera taktık. Ayrıca çevre temizliğini sağlamak için bu hafta içinde 10 adet konteynır takviyesi yapacağız tabiat parkının girişinin sol tarafına greyder ile çalışma yaparak 250 adet otobüslük otopark çalışması yaptık ilçemizin tanıtımı doğa turizmini geliştirmek ilçemizin sosyal ve ekonomik yönden canlanmasına Küçükelmalı Tabiat parkını çok önemsiyoruz. Hemşerilerimizin misafirlerimizin rahatlığı huzuru güvenliği ve onların memnuniyeti çalışmalarımız devam edecek" dedi.

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