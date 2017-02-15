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KÜÇÜKLERDE FİNAL HEYECANI

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KÜÇÜKLERDE FİNAL HEYECANI
Küçük Kızlar Hentbol İl Birinciliği müsabakalarında yarı final heyecanı yaşandı. Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu ile Yıldırım Beyazıt Ortaokulu finale kalan takımlar oldu. Final müsabakası bugün Canik Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak

FİNALLER BUGÜN OYNANACAK
Okul Sporları Küçük Kızlar Hentbol İl Birinciliğinde yarı final müsabakaları geride kaldı. Canik Atatürk Spor Salonu’nda dün oynanan yarı final ilk maçında İlkadım Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu ile 19 Mayıs Şehit Hüseyin Aydın Ortaokulu karşı karşıya geldi. Mücadeleye etkili başlayan takım İlkadım temsilcisi oldu. Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu, ilk yarıyı 8-3 önde tamamladı.

KONTROLLÜ OYUN SERGİLEDİ
Mücadelenin ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren İlkadım temsilcisi sahadan 12-6 galip ayrıldı. Finale kalan ikinci takımın belirleneceği diğer maçta ise Tekkeköy 19 Mayıs Ortaokulu ile İlkadım Yıldırım Beyazıt Ortaokulu karşılaştı. Mücadeleye iki takımda kontrollü başlarken Tekkeköy ilk yarıyı 4-3 önde tamamladı. İkinci yarıda baskılı oynayan Yıldırım Beyazıt Ortaokulu maçtan 12-6 galip ayrılarak finale kaldı.

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