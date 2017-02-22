KÜÇÜKLERDE ŞAMPİYON BELİRLENDİ

Okul Sporlarının 2016-2017 Faaliyet Programı'nda yer alan Küçük Erkek ve Kızları Voleybol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Erkeklerde İlkadım Yunus Emre, Kızlarda ise Çarşamba Atatürk şampiyon oldu

Samsun'da Okul Sporlarının 2016-2017 Faaliyet Programı kapsamında düzenlenen Küçük Kızlar ve Erkekler Voleybol İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. Tekkeköy Bahattin Ekinci Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda sporcuların ortaya koyduğu mücadele alkış aldı. Erkeklerde İlkadım Yunus Emre Ortaokulu, Kızlarda ise Çarşamba Atatürk Ortaokulu şampiyon oldu. Final müsabakaları sonrasında dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü adına Okulsporları Şube Müdürü Ebru Coşkun Bayraktar ve Tekkeköy Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ziya Aydın verdi.