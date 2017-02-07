KÜÇÜKLERİN BÜYÜK HEYECANI

Okullarda ikinci yarıyıl döneminin başlaması ile birlikte Okul sporları müsabakaları da start aldı. Küçük erkekler Hentbol il birinciliği müsabakalarında heyecan kaldığı yerden devam etti

TEKKEKÖY FARKLI YENDİ

Küçük erkekler Hentbol il birinciliği müsabakaları dün oynanan maçlarla start aldı. Canik Atatürk Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Tekkeköy Ortaokulu ile Fatih Ortaokulu karşı karşıya geldi. Tekkeköy temsilcisi maçın ilk yarısını 12-0 önde tamamladı. İkinci yarıya da etkili başlayan Tekkeköy Ortaokulu oldu. Rakibine sayı şansı vermeyen Tekkeköy Ortaokulu sahadan 19-1 galip ayrıldı. Günün diğer maçında ise Havza Vakıfbank Atatürk YBO ile Dikbıyık Ortaokulu karşılaştı. Büyük çekişmelerin yaşandığı mücadelenin ilk yarısı Havza temsilcisinin 2-1 üstünlüğü ile sona ererken müsabaka ise 2-2’lik eşitlikle sona erdi.