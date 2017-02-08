KÜÇÜKLERİN BÜYÜK MÜCADELESİ

Küçük erkekler Hentbol İl birinciliğinde heyecan tüm hızı ile sürüyor. Canik Atatürk Spor Salonu’nda oynanan müsabakalarda sporcuların kıran kırana mücadelesi alkış alıyor

19 SAYI FARK ATTI

Okul sporları küçük erkekler Hentbol il birinciliği karşılaşmaları Canik Atatürk Spor Salonu’nda sürüyor. Günün ilk maçında Tekkeköy Ortaokulu ile Havza Vakıfbank YBO karşı karşıya geldi. Günün en gollü müsabakasında ilk yarıyı Tekkeköy temsilcisi 10-1 önde tamamladı. İkinci devrede de baskılı oyununu sürdüren Tekkeköy Ortaokulu karşılaşmadan 23-4 galip ayrıldı.

İKİNCİ YARIDA PES ETTİ

Diğer karşılaşmada ise Canik Fatih İmam Hatip Ortaokulu ile İlkadım Yıldırım Beyazıt Ortaokulu ile karşı karşıya geldi. Canik temsilcisi ilk yarıyı 2-1 önde tamamladığı mücadelenin bitiminde rakibine 4-2’lik skorla mağlup oldu. İlk yarısı 4-4 berabere biten mücadelede ise Canik Fatih Ortaokulu ile Dikbıyık Ortaokulu karşı karşıya gelirken mücadeleden galip ayrılan takım ise Canik temsilcisi oldu.