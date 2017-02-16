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Kudaka Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Destek Sözleşmeleri İmzalandı

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Kudaka Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Destek Sözleşmeleri İmzalandı
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), 2016 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Aralık döneminde başarılı bulunan projelerle destek...

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), 2016 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Aralık döneminde başarılı bulunan projelerle destek sözleşmeleri imzalandı.

KUDAKA 82'inci Yönetim Kurulu toplantısında destek almaya hak kazanan projelerden; Horasan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından sunulan "Entegre Hayvancılık Bakım ve Üretim Merkezi" projesi, Üzümlü Ziraat Odası Başkanlığı'nın "Siyah Üzüm Sektör Analizi ve Cimin Üzüm Fizibilite Raporu Hazırlanması", Uzundere Belediyesi'ne ait "Uzundere Vadisinin Avrupa Kaliteli Destinasyon Ağı Üyeliği Hazırlık Sürecinin Desteklenmesi", Çayırlı Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin "Çayırlı Yeraltı Kaynaklarını Tanıyor", Üzümlü Kaymakamlığı tarafından hazırlanan "Ekonomik Yeraltı Kaynaklarının Araştırılması" projelerinin destek sözleşmeleri başvuru sahipleri ile Ajans Genel Sekreterliği arasında imzalanarak, projelerin uygulama süreci başlatılmıştır.

KUDAKA'dan yapılan açıklamada, doğrudan faaliyet desteklerinin illerin ekonomik, sosyal ve kültürel potansiyellerini ortaya koyabilmeleri için uygun bir destek yöntemi olduğu ve sözleşme imzalanan projelerin bölgeye önemli katkılar sağlayacağı ifade edildi.

Kudaka Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Destek Sözleşmeleri İmzalandı

Kudaka Doğrudan Faaliyet Desteği Programı Destek Sözleşmeleri İmzalandı

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