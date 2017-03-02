Kudaka Yönetim Kurulu Erzincan’da Toplandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 84. Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin...

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 84. Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile Erzincan Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirildi.

KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen'in Ajansın mevcut çalışmaları hakkında yaptığı sunumun ardından toplantı gündemine geçildi.

2016 Yılı Birim Faaliyet Yıllık Raporu ve Ajansın mevcut çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, Mali Destek ve Güdümlü Proje Desteği kapsamında desteklenen projelere ilişkin konular ile 2016 yılı Mali destek programlarının ilerleme raporları görüşülerek onaylandı.

Ayrıca, Doğrudan Faaliyet Desteği programının yeniden açılması için Kalkınma Bakanlığı'na öneride bulunulmasına karar verildi. Son olarak dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi.