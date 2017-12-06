ABD Başkanı Donald Trump, "Kudüs kararı çoktan alınması gereken bir karardı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Kudüs kararı çoktan alınması gereken bir karardı" dedi.

ABD Başkanı Trump, Kudüs kararını açıklayacağı konuşma öncesinde kabine toplantısına katıldı. Donald Trump, toplantıda yaptığı açıklamada "Kudüs kararı çoktan alınması gereken bir karardı. Birçok devlet başkanı bir şeyler yapmak istediğini söyledi ve yapmadı" açıklamasında bulundu.

Trump'ın Kudüs kararını TSİ:21.00'da açıklaması bekleniyor.