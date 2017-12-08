Kudüs Kararı Reyhanlı’da Protesto Edildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı, cuma namazı sonrası protesto edildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararı, cuma namazı sonrası protesto edildi.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu kalabalık, önce Mescid-i Aksa Camisini sembolize eden aracın etrafında toplandı. Grup belediye binası önündeki alana geldi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ABD ve İsrail'i protesto eyleminde önce Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra Tayfur Yumuşak grup adına konuşma yaptı. Konuşmasında Kudüs'ün Müslümanların ilk kıblesi olduğunu belirten Yumuşak, "Kudüs onurumuzdur, izzetimizdir. Açıkça söylüyoruz Kudüs Müslümanlarındır. Bu duruşumuzu yansıtmak, safımızı belli etmek ve tepkimizi ortaya koymak için bu meydanda toplandık. Müslümanların ilk kıblesini İsrail'e teslim edeceğimizi mi sanıyorlar. Peygamberlerin namaz kıldığı Mescid-i Aksa'dan vazgeçeceğimizi mi düşünüyorlar, hayır asla vazgeçmeyeceğiz, Kudüs Müslümanların ilk kıblesidir" dedi.

Ellerinde dövizlerle sloganlar atan grup, üzerinde ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafının bulunduğu posteri yaktıktan sonra dağıldı.