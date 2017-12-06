Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacaklarını söylemesi Samsun'da protesto edildi. Vatandaşlar "Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir "dedi .

Anadolu Gençlik Derneği Samsun Şubesi üyeleri, Site Camisi önünde toplanarak ABD ve İsrail’i protesto etti. Grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Samsun Şube Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Kamaran, “Kudüs ile ilgili böyle hadsiz ve hukuksuz bir tasarruf ABD’yi de İsrail’i de hiç ummadıkları bir neticeyle karşı karşıya bırakacaktır "dedi.

Karaman, "ABD, Afganistan’dan Irak’a, Suriye’den Libya’ya İslam coğrafyasını kana boyayan seri bir katildi. ABD’nin siyonist işgalin ilk günlerinden beri terör şebekesi olan İsrail’i kanatları altına aldığını herkes görüyor. ABD’nin ipiyle kuyuya inilmez ve siyonist İsrail ancak güçten anlar. İslam coğrafyasında kim kendi halkına rağmen ABD ve İsrail ile iş tutmuşsa hüsrana uğramıştır. Biz bu coğrafyada Amerikan üssü görmek istemiyoruz. Bu coğrafyada Amerikan askeri görmek istemiyoruz. Yapmamız gereken bölge başkentleri ve bölgenin Müslüman halklarıyla kucaklaşmaktır. Kudüs’e sahip çıkmayana sahip çıkılmayacaktır” dedi.