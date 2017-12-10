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Kudüs'te insan hakları ihlali yaşanıyor

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Kudüs'te insan hakları ihlali yaşanıyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin imzalanmasının 69'uncu yılının kutlandığını söyleyerek, Kudüs'te insan hakları ihlalinin yaşandığını kaydetti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından temel hak ve hürriyetlerin korunmasını güvence altına alan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin imzalanmasının 69'uncu yılının kutlandığını söyledi.

Rengine, cinsiyetine, milletine ve dinine bakılmaksızın tüm insanların temel insan hakları başta olmak üzere özgürlüklerinden vazgeçmek zorunda kalmadığı adaletli bir dünya arzuladıklarına işaret eden Karaaslan, "AK Parti hükümeti olarak insan haklarının tüm mazlum coğrafyalar için öneminin altını çiziyor, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere haksızlıklara ve vicdanları yaralayanlara karşı dik duruş sergiliyoruz" ifadesini kullandı.

Son günlerde ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararıyla gündeme gelen meselenin de bir insan hakları ihlaline dönüştüğüne dikkati çeken Karaaslan, 'Bugün Kudüs'ü savaşın, kavganın merkezi haline getirmeye çalışanlar bilmelidirler ki; Kudüs, insanlık tarihi boyunca barışın ve adaletin sembolü olmuştur. Kudüs yalnızca Filistin'de yaşayan Müslümanların değil, tüm dünya Müslümanlarının ortak meselesidir. Kudüs yalnız değildir" diye konuştu.

N. Alper CABBAR

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