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Kudüs’te Zorunlu Askerlik Protesto Edildi

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Kudüs’te Zorunlu Askerlik Protesto Edildi
İsrail polisi, zorunlu askerliği protesto eden ultra Ortodoks Yahudi göstericilere tazyikli suyla müdahale etti.

İsrail polisi, zorunlu askerliği protesto eden ultra Ortodoks Yahudi göstericilere tazyikli suyla müdahale etti.

Kudüs'te zorunluğu askerliği protesto ettiği için tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılması için protesto gösterisi yapan göstericileri dağıtmak için polis tazyikli su kullandı.

Zorunlu askerlikten muaf tutulması için yaptıkları müracaatın kabul edilmemesi üzerine yaklaşık 150 ultra-Ortodoks Yahudi, gözaltına alınan arkadaşlarının salıverilmesi için Kudüs'de bir dört yol ağzında oturarak yolu trafiğe kapattı hafif raylı sistemi durdu.

Kudüs Belediye Başkanı Nir Barkat, gösterilerin kanunsuz olduğunu, göstericileri dağıtmak için her türlü tedbiri alacaklarını söyledi ve 36 kişiyi gözaltına aldı. Bazı polisler göstericilerin kendilerine saldırdığını söyledi.

Askerliğin zorunlu olduğu İsrail'de Ultra-Ortodoks Yahudilerin askerlikten muaf olduğu ancak bunun için askerlik dairesine müracaat edip kayıtlarını yaptırıp resmi muafiyet belgesi almaları gerekiği belirtildi.

Geçen eylül ayında İsrail Yüksek mahkemesi Ultra Ortodoks Yahudilerin askerlikten muaf tutulmalarının anayasaya aykırı olduğu kararını vermişti.

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