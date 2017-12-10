Kudüs'ü çocuk katilinin insafına terk etmeyiz

AK Parti Sivas 6. Olağan Kongresi'nde partililerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs bizim gözümüzün nurudur, Kudüs'ü çocuk katili bir ülkenin insafına terk etmeyeceğiz" dedi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sivas 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin kararı ile ilgili olarak, "Sözde ileri demokrasinin beşiği ülkelerde, ne yazık ki en temel hak ve özgürlükler fütursuzca katlediliyor" dedi.

Erdoğan, şöyle konuştu:"Bizden, bu tabloya sessiz kalmamızı istiyorlar, köşemize çekilmemizi, adaletsizliğe boyun eğmemizi, çocukların kanları üzerine inşa ettikleri zulüm düzenine rıza göstermemizi bekliyorlar, bizden değerlerimizi ayaklar altına alarak teslimiyet yolunu seçmemizi talep ediyorlar. Kardeşlerim, Müslüman, hele de bu Müslüman Türk ise cesur insandır, bu böyle biline."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trump'ın açıklaması bizim için zaten bir yok hükmündedir. Orayı başkent olarak ilan etmenizin, büyükelçilik binanızı oraya taşımanızın bizim nezdimizde bir kıymetiharbiyesi yoktur. Kudüs bizim gözümüzün nurudur, Kudüs'ü çocuk katili bir ülkenin insafına terk etmeyeceğiz. Kudüs'ü işgal ve yağmadan başka hiçbir değeri olmayan bir devletin vicdanına da bırakmayacağız. Hukuk ve demokrasi içerisinde mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz" diye konuştu.