Kukla Kumpanyası Etkinliğinde Çocuklar Doyasıya Eğlendi

Samsun Alaçam ilçesinde organize edilen Kukla Kumpanyası çocuk oyunu Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Samsun Alaçam ilçesinde organize edilen Kukla Kumpanyası çocuk oyunu Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Geleneksel Kukla Kumpanyası projesi kapsamında çocuklar, kukla ve sihirli balon gösterileri ile eğlenceli vakit geçirdiler. Kültür Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen, Alaçam Belediyesi tarafından desteklenen Geleneksel Kukla Kumpanyası projesi kapsamında Cumartesi ve Pazar günleri sürecek olan etkinliklerin ilk gününde çocuklar kukla ve sihirli balon gösterileri ile doyasıya eğlendiler. Alaçam Belediye Başkan Vekili Hasan Çelik, bu tür projelerle kültür miraslarının korunmasına ve yayılmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını ifade etti.

Etkinliğin sonunda çocuklara çeşitli ikramlar dağıtıldı.