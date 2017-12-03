Kul: Doğaya sahip çıkıyoruz

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Kredili Yurtlar Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen fidan dikme programı Samsun’un Terme İlçesi Sakarlı Mahallesinde gerçekleşti. Başkan Kul, "Biz doğaya sahip çıkıyoruz "dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Kredili Yurtlar Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Türkiye’nin her ilinde gerçekleşen fidan dikme programı Samsun’un Terme İlçesi Sakarlı Mahallesinde yapıldı. 500 bin Fidan Toprakla Buluşuyor KYK Ormanları kuruluyor başlığı altında düzenlenen projede her ilde KYK ormanları oluşturuluyor. Samsun’da da yapılan projede fidan dikme sahası Samsun’un Terme İlçesi Sakarlı Mahallesi olarak belirlendi.

Terme Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı programa Samsun Ondokuz Mayıs üniversitesinde okuyan ve Kredili Yurtlar Kurumda kalan 2500 öğrenci katıldı. Öğrenciler sabah saatlerinde fidan dikme alanına gelerek binlerce fidanı toprakla buluşturdular.

Samsun Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada fidan dikim alanının 160 hektar olduğunu belirterek bu alanın 2010 yılından itibaren çeşitli projelerle fidan dikimi gerçekleştiği fakat alandaki en büyük alanın KYK yurduna ayrıldığı ifade edildi.

İLK FİDAN BAŞKAN KUL’DAN

Programda ilk fidan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul tarafından dikildi. Şenol Kul, “Öncelikle Termemiz yeşilin ile mavinin buluştuğu bir şehir. Bizde doğal hayatı koruma geliştirme alanları var, tabiat parkı var, kuş cenneti var. Şu anda Bölge Müdürlüğümüzün bünyesinde 2500 öğrencimizle birlikte ağaç dikiyoruz. Biz doğaya doğanın bir parçası olarak sahip çıkıyoruz. Özellikle öğrencimizin bu işin içinde olması doğa bilinci için çok önemli. İnşallah Terme’nin her yeri yeşil olacak. Deniziyle ırmağıyla, yeşiliyle cennet bir yer olacak”dedi. Gökhan İÇKİLLİ

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Kredili Yurtlar Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Türkiye’nin her ilinde gerçekleşen fidan dikme programı Samsun’un Terme İlçesi Sakarlı Mahallesinde yapıldı.