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Kül Olan Ahırdan Hayvanlar Son Anda Kurtarıldı

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Kül Olan Ahırdan Hayvanlar Son Anda Kurtarıldı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir ahırda çıkan yangında, hayvanlar yanmaktan son anda kurtarıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir ahırda çıkan yangında, hayvanlar yanmaktan son anda kurtarıldı.

Olay Kartepe Arslanbey Başaran Mahallesi Aliağa Caddesi üzerinde bulunan bir ahırda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Havva Karabulut'a ait içinde 4 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Karabulut, evde olduğu sırada torununun alevleri görerek haber vermesi sonucu dışarı çıktığında ahırın alev alev yandığını gördü. Karabulut ve yardıma gelen komşuları alevlerin hızla yayıldığı ahırın içinde bulunan 4 büyükbaş hayvanı dışarı çıkararak yanmaktan kurtardılar.

Kendi çabalarıyla alevleri söndüremeyen mahalleli itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı. Bir süre sonra tamamen söndürülen alanda itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparak başka bir yangın çıkmaması için önlem aldı. Söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izleyen Havva Karabulut'u ise komşuları sakinleştirdi.

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