Kula Ak Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı Yapıldı

AK Parti Kula İlçe Teşkilatı Şubat ayı Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

AK Parti Kula İlçe Teşkilatı Şubat ayı Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı.

Parti binasında gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Kadın Kolları Başkanı Hatice Deveci, Gençlik Kolları Başkanı Kamil Aytan, meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, 16 Nisan tarihinde yapılacak olan Anayasa referandumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kula'da "Evet" adına tanıtımlar yapacaklarını ve bugünden itibaren çalışmalarını başlattıklarını kaydeden Palabıyık, "16 Nisan 2017'de halkımıza gideceğiz, halkımızın oyları ile Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş yapacağız. Yapılacak referandum seçimlerine katılımın çok olması hem de "evet" oylarının rekor kırmasını arzu ediyoruz. Halk oylamasının sonucunda halk kazanacaktır. 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylaması sonucunda sandıktan güçlü Türkiye çıkacaktır" dedi.

16 Nisan'daki referandum için ön hazırlıklarını tamamladıklarını kaydeden Mersinli, "Şimdiden hayırlısı olsun. Kula halkımız bu kutlu dava için hazır. FETÖ ile mücadelemiz de aralıksız devam edecek. Toplumda ciddi anlamda sıkıntılar ve itirazlar olduğunu görüyoruz ama inanın savcılarımız, hâkimlerimiz, emniyet mensuplarımız çok ciddi çalışıyor ve bu işi titizlikle belirliyor. Tespit ediyorlar. Hala daha devletin temizlenmesi gereken ciddi organları var. Bu sadece bir terör örgütü değil, aynı zamanda istihbarat yapan bir casusluk örgütü. Nerelere kadar sızdığının bulunması daha zaman alacak. Bununla ilgili en ufak bir gaflet ve dalalet bizi boşluğa ve çok tehlikeli durumlara düşürür"dedi

Mersinli'ye doğum günü sürprizi

Toplantıda, bugün 41 yaşına basan AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli'ye sürpriz doğum günü pastası kesildi. Partililer ile birlikte pastayı kesen Mersinli, bu özel gününü unutmayan tüm partililere teşekkür etti.