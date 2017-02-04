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Kula Esnafı Faizsiz Kredinin Tekrarını İstedi

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Kula Esnafı Faizsiz Kredinin Tekrarını İstedi
AK Parti Kula Kadın Kolları Başkanı Ümit Hatice Deveci, Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti.

AK Parti Kula Kadın Kolları Başkanı Ümit Hatice Deveci, Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret etti. Esnafın sorunlarını dinleyen AK Partili kadınlar sıkıntıları hem ilçe başkanlarına hem de milletvekillerine aktaracaklarını söyledi.

Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aytekin Şadan AK Parti Kula İlçe Kadın Kolları başkanı ve üyelerini makamında ağırladı.

Oda Başkanı Aytekin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "AK Parti Kadın Kolları olarak ziyaretiniz bizi memnun etmiştir. Esnaf ve sanatkarlarımıza verilen ancak çok sayıda esnafımızın da yararlanamadığı faizsiz kredinin tekrarlanmasını arzu etmekteyiz. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın da bu konuda olumlu açıklamaları oldu. Oda olarak girişimcilik kursları düzenliyoruz. Bunlardan kendi adına işyeri açanlar var. Bazı girişimcimiz proje yaparak KOSGEB'den destek aldı. Temennimiz bu yıl da kursların devam etmesidir. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim." dedi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hatice Deveci ise şunları söyledi: "AK Parti Kadın Kolları olarak esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarını en yetkili ağızdan dinlemek, istek ve temennilerinizi almak için geldik. Belirttiğiniz hususları toplantılarımızda ilçe başkanımıza ve milletvekillerimize de ileteceğiz. Esnaf ve sanatkarlarımızın sıkıntılarının çözümü için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bize göstermiş olduğunuz ev sahipliğine teşekkür ederiz."

Kula Esnafı Faizsiz Kredinin Tekrarını İstedi

Kula Esnafı Faizsiz Kredinin Tekrarını İstedi

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