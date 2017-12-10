Kula Spor Evinde Galibiyetle Tanıştı

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Amatör Lig A Grubunda mücadele eden Kula Spor, Saruhanlı Belediye Spor'u 3-2 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Amatör Lig A Grubunda mücadele eden Kula Spor, Saruhanlı Belediye Spor'u 3-2 yendi.

Kula 4 Eylül Şehitler stadında oynanan maçta Saruhanlı Belediye Spor 4. ve 10. dakikada Sami Üstün'ün attığı 2 golle öne geçti. Dakika 15'de Kula Spor takım kaptanı Süleyman Topal'ın frikikten attığı golle farkı bire indiren Kula Spor ataklarına devam etti ve dakika 35'de yine Süleyman Topal'ın golüyle skoru eşitledi. Maçın ilk yarısı bu skorla sona erdi. 2-2

İkinci yarıya hızlı başlayan Kula Spor oyunun üstünlüğünü ele geçirdi. Üst üste ataklarla rakibi zorlayan Kula Spor aradığı golü dakika 80'de Mustafa Maltaş'la buldu. Bu golle maç 3-2 Kula Spor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Sezona çok iyi hazırlandıklarını söyleyen Kula Spor Teknik Direktörü Hakan Kasar, "Saruhanlı Belediye Spor maçı bizim için çok önemliydi. Bu yılki şampiyonluk hedefimizi yakalamak ve evimizde galip gelmek istiyorduk. İstediğimizi aldık. Bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kula Spor Başkanı Alim Ulusoy ise, "Rakibimiz karşısında iyi oyun sergiledik. 90 dakikanın sonunda gülen taraf biz olduk futbolcularım ve teknik heyeti kutluyorum ayrıca bizleri destekleyen taraftarımızda ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.