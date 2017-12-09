Kula Ülküspor, Salihligücü’nü Rahat Geçti

Manisa 1. Amatör Küme C Grubu 9. hafta maçında Kula Ülküspor, sahasında ağırladığı Salihligücü'nü 3-0 mağlup etti.

Manisa 1. Amatör Küme C Grubu 9. hafta maçında Kula Ülküspor, sahasında ağırladığı Salihligücü'nü 3-0 mağlup etti.

Kula İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekip Kula Ülküspor'un baskılı oyunu sonrası 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Ülküspor, 75. dakikada Kadir'in golüyle durumu 3-0'a getirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca, ev sahibi Kula Ülküspor sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Kula Ülküspor Teknik Direktörü Mustafa Taşatar, "Salihligücü maçı bizim için çok önemliydi. Bu yılki şampiyonluk hedefimizi yakalamak ve galip ayrılmak istiyorduk. İstediğimizi aldık. Bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.