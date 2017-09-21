Kula’da 2 Kadın Fetö’den Tutuklandı

Manisa'nın Kula ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk...

Manisa'nın Kula ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kadından 2'si tutuklanırken, 2 kadın da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçen hafta içinde yapılan operasyonda, örgüt hiyerarşisinde "abla" tabir edilen yapılanmada bulundukları ve kapatılan FETÖ derneklerine yönetici ve üye oldukları belirlenerek, gözaltına alınan kadınlardan 4'ü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan zanlılardan 3 kişi tutuklanmaları ve 1 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakılması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede zanlılardan M.H ile H.K adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, N.G. ile E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.