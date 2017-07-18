Kula’da İlk Kez Biçerdöverle Nohut Hasadı Yapıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde, leblebi sektöründeki yoğunluk nedeniyle gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, ilçede ilk defa nohut hasadında biçerdöver...

Manisa'nın Kula ilçesinde, leblebi sektöründeki yoğunluk nedeniyle gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, ilçede ilk defa nohut hasadında biçerdöver kullanılırken, nohut veriminde de artış sağlandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde nohut hasadında ilk defa biçerdöver kullanıldı. Leblebi sektörünün yoğun olduğu ilçede, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından nohut üretiminde verim arttırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında nohut hasadında kullanılan biçerdöverle verimde artış sağlandı. İlçede nohut veriminin arttırılması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kula İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bilgin Sarısu, son zamanlarda nohut yetiştiriciliğinde verimin azaldığına dikkat çekerek, "2016 yılına geldiğimizde nohut ekim alanlarının kademeli olarak 3 bin dekara kadar düştüğü görüldü. Bu konuda İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz tarafından yapılan araştırma sonucunda bu düşüşün nedenleri belirlendi. İlk olarak çiftçilerimizin kullandığı yerel çeşitlerimizin, çiftçilerimiz tarafından bulut vurgunu olarak bilinen "nohut antraknoz hastalığına" dayanıksız olması, yerel çeşitlerimizin makineli hasada uygun olmaması ve bu nedenle işçilik maliyetlerinin artması sonucu nohut ekim alanlarının azaldığı ve üretimin düştüğü anlaşılmıştır" dedi.

2000'li yıllarda ilçede nohut yetiştiriciliğinin daha da yoğun olduğunu sözlerine ekleyen Sarısu, "İlçemizde 2000'li yıllarda 40 bin dekar alanda nohut yetiştiriciliği yapılıyordu ve ilçemizde bununla ilgili olarak leblebi üretim işletmeleri yaygın olarak bulunmaktaydı. Müdürlüğümüzce belirlenen sorunların aşılması amacıyla leblebi imalatçıları, çiftçilerimiz ve ilgili sivil toplum örgütleri arasında görüşmeler ve değerlendirmeler yapıldı. Yapılan araştırma kapsamında ortalama verimin yüksek olması ve leblebi imalatında talep gören bir çeşit olması nedeniyle Azkan nohut çeşidinin ilçemiz şartlarında yetiştirilmesi en uygun olan çeşit olduğuna karar verdik" diye konuştu.

Nohut hasadında ilk defa biçerdöver kullanıldı

Tarımda makineli hasadın en önemli ayağının biçerdöver olduğunu vurgulayan Sarısu, ekim işleminden sonra arazilerin sürekli İlçe Müdürlüğünce kontrol altında tutulduğu ve çiftçilere sürekli olarak bilgilendirme yapıldığını söyledi. Sarısu, "Temmuz ayının ikinci haftası itibarıyla Kula tarihinde ilk olarak üretimini yapmış olduğumuz nohut demonstrasyon alanlarında biçerdöverle hasat yapıldı. Sonuç olarak; demonstrasyon alanlarında hiç antraknoz hastalığının görülmediği, biçerdöver ile hasadın gerçekleştiği, alınan verimin ilçe ortalamamız olan 120 kilogram/dekarın çok üstünde olan 160 kilogram/dekar olarak gerçekleştiği tespit edildi. Önümüzdeki yıllarda; nohut yetiştiriciliği için yoğun bir eğitim, yayım ve tohum temini çalışmaları yapacağız. Nohut bitkisi ilçemizde önemli bir münavebe bitkisidir. Bu nedenle ilçemizde yoğun olarak nohutla alakalı bir leblebi sektörünün olması, çiftçilerimizin nohut tarımında tecrübeli ve nohut yetiştiriciliğine yatkın olmaları sebebiyle çalışmalarımız devam edecek" dedi.