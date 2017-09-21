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Kula’da İlköğretim Haftası Kutlandı

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Kula’da İlköğretim Haftası Kutlandı
Kula'da İlköğretim Haftası kutlama programı Zafer İlköğretim Okulunda gerçekleştirildi.

Kula'da İlköğretim Haftası kutlama programı Zafer İlköğretim Okulunda gerçekleştirildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı. Yunus Emre Kent Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama programı Zafer ilkokulunda devam edildi. Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Çarpan, "Eğitime değer vermek, eğitimi olmazsa olmazların içine almak çağdaş toplum olmanın en temel ve en vazgeçilmez unsurlarından biridir. İlköğretim öğrencilerini hayata ve üst öğrenime hazırlayan zorunlu eğitim çağını kapsar. Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren Başöğretmen Atatürk'ün önderliğinde başlatılan okuma yazma ve eğitim seferberliği her yıl devam etmektedir. Atatürk'ün Türk milletine hedef olarak gösterdiği çağdaş ülkeler seviyesine ulaşmanın tek yolu toplumun eğitilmesinden geçer. Bu nedenle İlköğretim Haftası kutlanmaktadır. Ülkemizin geleceği, geleceğimizin güvencesi siz sevgili öğrencilerimiz bütün bu amaçlarımıza ulaşabilmemizin yolu Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi, tek bir şeye ihtiyacımız vardır çalışkan olmak" dedi.

Tören, şiirlerin okunması ve halk oyunu gösterileriyle devam etti. 2017-2018 sezonunun başladığı törene Kaymakam Osman Güven, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Çarpan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğrenci velileri ve öğretmenler katıldı.

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