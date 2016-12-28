Kula’da Okullara Kar Tatili

Manisa'nın Kula ilçesinde, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için okullar bir gün tatil...

Manisa'nın Kula ilçesinde, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için okullar bir gün tatil edildi.

Kula Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle resmi taşımalı eğitime tabi öğrencilere Birleştirilmiş sınıflı okullar (9 mahallede bulunan birleştirilmiş sınıflı okullar), Encekler mahallesi ve Çarıkballı mahallesinde bulunan okulların 1 gün tatil edildiği belirtildi. Ayrıca İlçe merkezinde ise okullar eğitimlere devam edileceği belirtildi.