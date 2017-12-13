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Kulak Çubuklarına Dikkat

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Kulak Çubuklarına Dikkat
Asıl amacı kulak kepçesindeki yerlerin temizlemesi olan çubuklarının kullanımı konusunda uyarılarda bulunan Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Musa...

Asıl amacı kulak kepçesindeki yerlerin temizlemesi olan çubuklarının kullanımı konusunda uyarılarda bulunan Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Musa Özbay, kulak kirinin kulağı korumakla görevli normal bir sıvı olduğunu ve kullanılan temizleme çubuklarının kulak zarını zedeleyerek işitme kaybına kadar tehlikeli sonuçlara yol açabildiğini söyledi.

Diyarbakır Özel Genesis Hastanesi KBB Uzmanı Op. Dr. Musa Özbay, asıl amacı kulak kepçesindeki kıvrımlı temizlenmesi olan kulak çubuklarının kullanımı konusunda yapılan yanlışlara ilişkin uyarılarda bulundu. Kulak içindeki kirin temizlenmesi için kulak çubuklarının kullanılmasının yaygın bir yanlış olduğunun altını çizen Özbay, kulak kirinin kulağı korumakla görevli normal bir sıvı olduğunu ve kullanılan temizleme çubuklarının kulak zarını zedeleyerek işitme kaybına kadar tehlikeli sonuçlara yol açabildiğini söyledi.

"Özel temizleme mekanizması sayesinde temizleniyor"

Kulak temizleme çubuklarının bilinçsiz kullanımının kulak problemlerine yol açtığını ifade eden Özbay, "Asıl amacı kulak kepçesindeki kıvrımlı yerlerin temizlenmesi olan kulak çubukları, hemen her zaman kulak kanallarının içini temizlemek amacıyla kullanılmaktadır. Bilinçsiz bir şekilde yapılan bu uygulama birçok kulak problemine yol açmaktadır. Normal şartlarda dış kulak yolu sarı veya kahverengi renkte bir salgı yapar. Bu salgı dış kulak yolundaki özel temizleme mekanizması sayesinde, çiğneme ve konuşma gibi fonksiyonların da yardımı ile temizlenmektedir. Dış kulak yolundaki derinin bu hassas ve özel mekanizması kulak içerisine koyulan çubuklar ile bozulmakta ve üretilen salgı kulak içerisinde kalmaktadır. Bu ise kişide işitme kaybına yol açmaktadır" dedi.

"Kulak zarı zedelenir veya delinebilir"

Kulak zarının kulağın yaklaşık 3 santimetre iç tarafında bulunan oldukça hassas bir yapı olduğunu vurgulayan Özbay, "Kulak çubuğu ile bu hassas olan yapı zedelenir veya delinebilir. Ayrıca orta kulak dediğimiz, kulak zarının arkasındaki boşlukta bulunan küçük kulak kemikleri de hasar görebilir. Öte yandan kulak çubukları dış kulak yolunda enfeksiyonlara yol açabilir. Kulağında tıkanma hissi olan hastaların temiz bir pamuk ile kulak girişindeki salgıyı hafifçe temizleyip, kesinlikle kulak içerisine karışmamalıdır. Eğer şikayetleri devam ederse, bir kulak burun boğaz uzmanına muayene olmalıdır" diye konuştu.

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