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Kulalı Muhtarlar ’Yabancı Uyruklu’ Vatandaşlar Konusunda Bilgilendirildi

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Kulalı Muhtarlar ’Yabancı Uyruklu’ Vatandaşlar Konusunda Bilgilendirildi
Kula Kaymakamı Osman Güven, çeşitli statülerde Kula'da ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşların sorunlarına yönelik Öğretmenevinde muhtarlarla bir araya...

Kula Kaymakamı Osman Güven, çeşitli statülerde Kula'da ikamet eden yabancı uyruklu vatandaşların sorunlarına yönelik Öğretmenevinde muhtarlarla bir araya geldi.

Kula Kaymakamı Osman Güven, Manisa İl Göç İdaresi Müdürü Abdurrahman Şeref Doğramacı, daire müdürleri ve muhtarların katıldığı toplantıda yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik iş ve işlemler, karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüm için izlenecek yolların tespiti ele alındı.

Toplantıda konuşan İl Göç İdaresi Müdürü Abdurrahman Şeref Doğramacı, "Ülkemizin çeşitli yerlerinde olduğu gibi, Manisa ve ilçelerinde de çalışmak ve yerleşmek üzere, yabancı uyruklu vatandaşlar gelmektedir. Bu sorun sadece Kula'nın bir sorunu değildir. Tarım potansiyelinin olduğu Manisa il genelinde var. Bu insanlar 3-4 ay buralarda tarım işçisi olarak çalışmaktadır" dedi.

Toplantı İl Göç İdaresi Müdürü Abdurrahman Şeref Doğramacı'nın sunumu ile son buldu.

Kulalı Muhtarlar ’Yabancı Uyruklu’ Vatandaşlar Konusunda Bilgilendirildi

Kulalı Muhtarlar ’Yabancı Uyruklu’ Vatandaşlar Konusunda Bilgilendirildi

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