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Kulalı Stk’lerden Kaymakam Güven’e Ziyaret

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Kulalı Stk’lerden Kaymakam Güven’e Ziyaret
Manisa'nın Kula ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri Kula Kaymakamlığı görevine atanan Osman Güven'e hoş geldin ziyaretinde bulundu.

Manisa'nın Kula ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri Kula Kaymakamlığı görevine atanan Osman Güven'e hoş geldin ziyaretinde bulundu.

Kula'da görev yapan sivil toplum kuruluşları Kula Kaymakamı Osman Güven'e makamında ziyaret ederek, ilçeye atanmasından dolayı yeni görevinde başarı dileklerinde bulundular. Ziyarete Kula Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi başkanı Ali Yiğen, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, Şoförler Odası Başkanı Oktay Kırlı, Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Harun Uysal, Dericiler Odası Başkanı Yunus Kilimci, Dokumacılar Manifaturacılar odası başkanı Fehmi Yıldırım katıldı. Ziyarette Kaymakam Osman Güven'e yeni görev yerinde başarılar dileyen STK temsilcileri ilçe adına yapılacak bütün yararlı çalışmaları da destekleyeceklerini belirttiler.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri adına konuşan Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan ilçe çıkarları ve menfaatleri doğrultusunda yerelde iletişimi ve iş birliğini sağlamak için sivil toplum kuruluşları olarak birlikte hareket etme kararı aldıklarını ifade ederek, amaçlarının toplum yararına olacak çalışmalara katkı sunmak olduğunu söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kula Kaymakamı Osman Güven ise, sivil toplum kuruluşlarının memleket meselelerinde ortak hareket etmesinin yararlı olacağını belirtti. Kula'nın, tarihi ve doğal güzellikleri ile Türkiye'de sayılı yerlerden biri olduğuna değinen Kaymakam Güven, güzel çalışmalar yapmak için çaba sarf edeceklerini dile getirdi.

Kulalı Stk’lerden Kaymakam Güven’e Ziyaret

Kulalı Stk’lerden Kaymakam Güven’e Ziyaret

Kulalı Stk’lerden Kaymakam Güven’e Ziyaret

Kulalı Stk’lerden Kaymakam Güven’e Ziyaret

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