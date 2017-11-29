KÜLCÜ VE ÇORUM’DA YAPILAŞMA!

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, kentte bulunan Erzurum Dede Türbesi’nde modernizasyon çalışmalarını başlattı.

SON ÜÇ YILDIR GÜNDEMİMİZDEYDİ

Çorum ve şehir dışından yoğun ziyaretçisi olan Erzurum Dede Türbesi ve çevresinin mezbelelik durumdan kurtarılmasını son üç yıldır gündeme getiriyorduk.

Çorum Belediyesi de aynı istikamette proje çalışması yapıyordu. Ancak o bölgedeki imar planı düzenlemeleri nedeniyle hazırlanan proje biraz gecikmeli de olsa hayata geçiriliyor.

ERZURUM DEDE MERKEZLİ İMAR DEĞİŞİKLİĞİ

Başkan Külcü, kapsamlı restorasyon ve çevre düzenlemesi hususunda bilgi verirken, imar planlamasında Erzurum Dede bölgesini merkez aldıklarını ifade etti ve 1 milyon 400 bin m2 alanda düzenleme yapıldığını hatırlattı.

Esasında kendisi görevi devraldıktan sonra Erzurum Dede çevresi ile birlikte gerek Ankara Yolu gerekse birbiriyle bağlantılı Çevre Yolu’nda çok sayıda yeni imar planı değişiklikleri yapıldı.

KÜLCÜ DÖNEMİNDE YAPILAŞMA YOĞUNLUĞU ARTTI

İki kat sanayi dükkânı imarı olan Erzurum Dede bölgesinde 18. madde uygulandı. Külcü görevi devralınca Erzurum Dede 5 kat nizamlı konuta açıldı. Yol üzeri arsalara kat yüksek emsal düşük planlama yapıldı. Aynı bölgeye Güney Kampüs işaretlendi. Öğrenci yurdu yapıldı. Hemen karşısına yeni hastane planlandı. Aynı çevrede 9 kata kadar çıkılabilecek yeni öğrenci yurdu işaretlendi.

Aşağı Sanayi imarı değişti. Askeri kışla TOKİ’ye devredilerek 5 kat nizamında konuta açıldı, bölgeye yaklaşık 2 bin konut yapılması öngörüldü. Aşağı Sanayi’den aynı hizada yol üzerindeki konutlar emsal 3.5, 8 kat imara açıldı. Hakeza Fen Lisesi bölgesi 5 kat nizamında konut oldu. Sanayi dükkânları planlandı, bitirildi, yeni işyerleri ise yolda…

Çorum’un Ankara girişinde özellikle yeni hastane hizmete girdikten sonra trafiğin hali malûm. Yukarıda sıraladığımız yeni imar planları hayata geçirildiğinde nasıl bir trafikle karşılaşacağımızı tahmin etmek zor olmasa gerek.

Çevre Yolu’na dönüp baktığımızda, geçmişten bu yana yol üzeri 8 kat konut imarı vardı. Külcü görevi devraldıktan sonra aynı güzergâha Kuzey Kampüsü, terminal, stadyum, traktörcüler sitesi, kamyon garajı, sebze hali, ihale edilen binicilik tesisi, showroomlar, düğün salonları, dinlenme tesisleri, eğitim kurumları, öğrenci yurtları, yüksek katlı konut planları devreye alındı. Çevre Yolu ile kesişen Buharaevler, Binevler, Ulukavak, Bayat Mahallesi’nde doğal olarak yeni yapılaşmalar oldu.

KARADENİZ-İÇANADOLU-AKDENİZ BAĞLANTISI

Söz konusu imar planı değişiklikleri olmadan önce halihazırda Karadeniz’i İç Anadolu’ya ve Alaca üzerinden Akdeniz’e bağlayan güzergâh üzerinde bulunmamız nedeniyle mevsimsel yoğunluklu şehirler arası trafik akışı vardı. Bu nedenle Çimento Kavşağı’ndan Organize Sanayi Bölgesi’ne kadar uzanan bölgede yoğunluk zaten yaşanıyordu.

Binevler Kavşağı’nda sık sık yaşadığımız kazalar alt-üst geçit yapılarak önlendi. İlim Yayma Cemiyeti Kavşağı’na sinyalizasyonlar, uyarıcı işaretlerle geçici bir çözüm getirildi. Osmancık Kavşağı’na üst geçit yapılarak kazalar azaltıldı. Gıda Toptancılar Sitesi’nde ve daha ileride yer alan bazı kavşaklarda benzer riskler halen devam ediyor.

Hal böyle olunca hem Ankara Yolu hem de Çevre Yolu üzerinde planlanan imarlaşma tamamlandığında nasıl bir Çevre Yolu ile karşılaşacağımızı kestirmek güç olması gerek.

ÇEVRE YOLU OLMAKTAN ÇIKTI

Aslında son 9 yıllık belediye yönetiminin gerek Ankara Yolu gerekse Çevre Yolu’nda yapılaşma yoğunluğunu artırması mevcut Çevre Yolu’nu çevre yolu olmaktan çıkardı. Arif Ersoy’un başkanlığında o dönemde şehir merkezinden çok uzak olduğu düşünülerek Gıda Toptancılar Sitesi ve Ticaret Borsası planlanmıştı. Şimdi onlar da çevre yolu üzerinde ve şehir merkezine artık çok yakın.

GELECEK 50 YILI ETKİLEYECEK!

Mevcut planlamaların Çorum’un gelecek 50 yılını ciddî şekilde etkileyeceğini söylemeliyiz. An itibariyle Ankara girişi ve Çevre Yolu’nda kısmen hissettiğimiz trafik yoğunluğunu ve diğer riskleri çok yakın gelecekte daha belirgin ve derinden yaşayacağız. Yaz ayları ve bayramlar en iyi gösterge olacak.

BİZ SORDUK

Bütün bunları hesap ederek Erzurum Dede restorasyon çalışmaları sırasında Çorum Belediyesi’nin gündeminde ikinci bir çevre yolunun olup olmadığını sorduk.

Şu cevabı aldık; ”İkinci çevre yolu sabahtan akşama olacak bir konu değil. Ortaköy Yolu Burunçiftlik Kavşağı, İnönü Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi ve Cemilbey Caddesi’ne çıkıyor. Burayı Karacaköy’den alıp Küçük Sanayi Sitesi güneyinden Ortaköy Yolu’na bağlıyoruz. Şehrin kuzeyinden otoyol geçecek. Bunlar şehrimizin trafiğini rahatlatacak. Hızlı tren olursa ferahlık artacaktır.”

Anlaşılan Çorum Belediyesi’nin gündeminde kısa, orta ve uzun vadede yeni bir çevre yolu projesi yok.