Kul’dan Terme’lilere teşekkür

Samsun'un Terme ilçesi, 15 Temmuz'un yıldönümünde yine meydanlardaydı. Terme Belediye Başkanı Kul, milli iradeye ve demokrasiye karşı yapılan hain saldırıya direnişin yıldönümünde meydanları dolduran Terme’lilere teşekkür etti.

Terme Belediye Baeşkranı Şenol Kul, Terme halkının vatan ve bayrak uğrunda her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını, gerekirse vatan ve bayrak uğrunda canlarını seve seve feda edeceklerini ifade etti. 15 Temmuz’un yıldönümünde meydanları hınca hınç dolduran vatandaşlara teşekkür eden Başkan Kul, “Zaman, bir ve beraber olma zamanıdır. Birlik ve beraberlik karşısında hiç kimsenin bu milleti yıkmaya gücü yetmez. Allah, razı olsun. Yürekten teşekkür ediyorum. Bugün tüm hemşerilerimiz, çoluk-çocuk, genç-yaşlı demeden meydanımızı doldurdular. Yapmamız gereken, bugünden sonra da bu birlikteliğimizi devam ettirmek. Sizlerle gurur duyuyorum” dedi.

UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ

15 Temmuz'dan 1 yıl sonra 15 Temmuz'un yine aynı ruhla yaşandığını ifade eden Kul, “Bu topraklarda 15 Temmuz gecesi çok büyük bedeller ödendi. Bugün, özgürce bu konuşmaları yapıyor, birlik ve beraberlik gösterilerini tüm dünyaya aktarabiliyorsak, Allah'ın izni ve şehitlerimizin sayesindedir. Şehitlerimiz bu ülke için, bu millet için, hepimiz için toprağa düştüler. Hepsini buradan bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Onları hiç unutmayacağız, unutturmayacağız” diye konuştu. Feride İÇKİLLİ