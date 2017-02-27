Kullandığı Telefonda Bylock Çıkan Ev Hanımı Gözaltına Alındı

Samsun'da kullandığı telefonla ByLock çıktığı iddia edilen bir ev hanımı polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da kullandığı telefonla ByLock çıktığı iddia edilen bir ev hanımı polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 gün önce Samsun il merkezi ile Çarşamba, Kavak, Vezirköprü ve Alaçam illerinde 38 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, olayla ilgili 20 kişiyi gözaltına almıştı. İfadesi alınan 4 kişi savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, 16 kişinin ise sorgusu devam ediyor.

Gözaltında bulunan bir kişi üzerine kayıtlı cep telefonunda ByLock çıkınca söz konusu telefonu kendisi değil, eşinin kullandığını ifade etti. Söz konusu şahsın ev hanımı olan eşi B.U.(33) bugün yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan B.U., sorgulanmak üzere KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma devam ediyor.