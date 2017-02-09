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Kullanıcı Bilgilerini Kaydedip Satan Vizio’ya 2.5 Milyon Dolar Ceza

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Kullanıcı Bilgilerini Kaydedip Satan Vizio’ya 2.5 Milyon Dolar Ceza
Televizyon üreticisi Vizio'ya, kullanıcı bilgilerini gizlice toplayıp sattığı için 2.5 milyon dolar para cezası verildi.

Televizyon üreticisi Vizio'ya, kullanıcı bilgilerini gizlice toplayıp sattığı için 2.5 milyon dolar para cezası verildi.

Televizyon üreticisi Vizio ve ona bağlı şirketi insanların davranışlarını gizlice kaydetmek ve bunları bilgiye dönüştürerek satmaktan dolayı milyonlarca dolar ödeyecek. Şirketin sattığı bilgilerin, pazarlama şirketleri ve veri tüccarları tarafından reklamların ne derece etkili olduğunun ve izlenip izlenilmediğinin tespit edilmesi amacıyla kullanıldığı ortaya çıktı. Eyalet ve Federal Ticaret Komisyonunun (FTK) Vizio şirketine ait Akıllı TV'lerinin topladığı veriler hakkında yürüttüğü soruşturma neticelendi ve karar açıklandı. Buna göre, şirkete FTK tarafından 1.5 milyon dolar, Eyalet Komisyonu tarafından da 1 milyon dolar ceza verildi. Fakat Vizio, varılan anlaşmaya uyarsa eyalet komisyonu, 300 bin doları almayacak.

Resmi belgelere göre, Kaliforniya merkezli Vizio ve Akıllı TV'ler oynatılan videoya göre saniye saniye bilgi toplamış. Vizio'nun kullanıcıları hakkında veri toplayan ilk şirket olmadığı kaydedildi. 2015 yılında da Samsung, gizlilik politikası adı altında kullanıcılarını dinlemeyi ve bu verileri şirket sunucularına kaydetmeyi yürürlüğe sokmuştu.

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