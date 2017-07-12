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’Külliyeye Gitti’ Diye Görevden Alınan Oda Başkanına Destek

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’Külliyeye Gitti’ Diye Görevden Alınan Oda Başkanına Destek
Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Mimarlar Odası Sivas Temsilciliği ve Kent Konseyi Başkanı Serdar İnce'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden randevu...

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Mimarlar Odası Sivas Temsilciliği ve Kent Konseyi Başkanı Serdar İnce'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden randevu istediği için görevden alınmasına tepki gösterdi.

Mimarlar Odası Sivas Temsilciliği ve Kent Konseyi Başkanı Serdar İnce, Sivasspor'un eski stadının yerine yapılacak şehir parkı projesiyle ilgili görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden randevu istedi. Külliyeye giden ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ile görüşen İnce, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından "hukuksal mücadele açısından 100 davasının bulunduğu Atatürk Orman Çiftliği ve kaçak saray mücadelesini zayıflatacak şekilde kaçak saraya giderek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ile görüşmeler yaparak mimarlık mesleğinin itibarını sarstığı, şubesine herhangi bilgi vermediği" gerekçesiyle görevinden alındı. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Mimarlar Odası Sivas Temsilciliği ve Kent Konseyi Başkanı Serdar İnce'nin görevden alınmasına tepki gösterdi. Başkan Aydın, "Serdar İnce'yi aradım, tebrik ettim. Böyle bir gerekçeyle görevden alınmak şereftir görevden alınan kişi için. Gerekçe nedir diye sorduğumda birinci sebebi "Sivas Mimarlar Odası olarak Sivas Belediyesinde görevli mimarlarla Çevre ve Şehircilik Bakanlığında bir proje için öneride bulunduklarını, imarla ilgili mevzuatlar, düzenlemeler hakkında önerilerini sunmaları nedeniyle biz bakanlıkla mahkemeliğiz, siz oraya ne önerisi sunuyorsunuz" tarzında bir cevap aldığını söyledi. İkinci bir gerekçeyse eski stadyum yeriyle ilgili Külliyeye gittiklerini ve orada Cumhurbaşkanıyla görüşmek için Cumhurbaşkanı danışmanlarıyla görüştüklerini ve bunun da ikinci gerekçe olduğunu ifade etti" dedi.

'Kendisine neden Külliyeye gittiniz, orası kaçak yapı şeklinde bir gerekçe sunduğunu söylemişler" diyen Başkan Aydın, "Bende bir mimarım, maalesef bu şahısların ne kadar demokrat olduğunu, farklı görüşte olan insanlara karşı ne kadar tahammülsüz olduğunu, nezaketten ve insan haklarından yana ne kadar uzak olduklarını açık şekilde ortaya koyuyorlar. Şahsen ben mimar olarak onların beni temsil etmediklerini düşünüyorum, birçok mimarı da temsil etmediğini düşünüyorum. Çeşitli oyunlarla orada kalmaya çalıştıklarını ancak her geçen gün bunun zorlaştığını görüyorum" diye konuştu.

Türkiye'nin önünü açmaları gerekirken bu oda nedeniyle birçok konuda engellemeler yapıldığına dikkat çeken Aydın, "Şehirlerin önleri tıkanıyor. Mimarlar Odası tarafından açılan davalar nedeniyle önemli projeler hayata geçemiyor. Türkiye'de birçok önemli mesele çözüme kavuştu. Bu sorunlar da daha kolay çözülecek konular. Mimarları temsil eden kurumlar, mimarların hakkını koruyan, mimarlığın gereği olan reformları ortaya koyan bir anlayışla yapmaları gerekiyor. Bu da yakın zamanda olacaktır diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.

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