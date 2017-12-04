  • BIST 103.598
  • Altın 160,982
  • Dolar 3,9326
  • Euro 4,6553
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 15 °C

Kulp Belediyesi Yatılı Kur’an Kursu’na Spor Sahaları Yapacak

» »
Kulp Belediyesi Yatılı Kur’an Kursu’na Spor Sahaları Yapacak
Diyarbakır'ın Kulp Belediyesi, ilçeye bağlı Konuklu mahallesinde bulunan Erkek Yatılı Kur'an Kursu için projelendirip 200 bin TL'ye ihale edilen halı saha,...

Diyarbakır'ın Kulp Belediyesi, ilçeye bağlı Konuklu mahallesinde bulunan Erkek Yatılı Kur'an Kursu için projelendirip 200 bin TL'ye ihale edilen halı saha, basketbol ve voleybol sahalarının yapım çalışmaları devam ediyor.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Dülgeroğlu, "200 bin TL'ye ihale ettiğimiz projede 450 metrekare alana sahip halı saha, 242 metrekare alana sahip basketbol ve voleybol sahaları, saha etrafına yürüyüş yolu ile 100 kişilik oturma tribünü yer almaktadır. Konuklu Erkek Yatılı Kur'an Kursu'nda eğitim gören çocuklarımızın sportif faaliyetlerini yapabilecekleri bir alana sahip olmaları için böyle bir proje gerçekleştirdik. Çalışmaları devam eden bu projemizi 10 gün içinde tamamlayıp çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Projenin hayata girmesiyle çocuklarımızın hem hoşça vakit geçirmeleri hem de sportif faaliyetlerini gerçekleştirilmesi sağlanmış olacak. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdemli Belediyesi’nden Öğrencilere Geri Dönüşüm Eğitimi04 Aralık 2017 Pazartesi 09:33
  • Erzurum’da Hafif Şiddetli Deprem04 Aralık 2017 Pazartesi 09:33
  • Başkan Büyükkılıç: “Teşekkürler Melikgazililer!”04 Aralık 2017 Pazartesi 09:33
  • Görme Engelliler Bisiklet Kullandı04 Aralık 2017 Pazartesi 09:28
  • Finike’de Engeliler İçin Moral Gecesi Düzenlendi04 Aralık 2017 Pazartesi 09:18
  • Seyyar Döner Tezgahıyla Başladı, Şimdi Marka Oldu04 Aralık 2017 Pazartesi 09:18
  • Ufka Yolculuk Avrupa Ülke Temsilcileri Toplantısı Almanya’da Yapıldı04 Aralık 2017 Pazartesi 09:18
  • Mtso, “Kız Kardeşim” Projesine Av Sahipliği Yapacak04 Aralık 2017 Pazartesi 09:13
  • Van’da Yöresel Ürün Pazarına Yoğun İlgi04 Aralık 2017 Pazartesi 09:13
  • Nazilli, Kestanesiyle De Marka Kent Olacak04 Aralık 2017 Pazartesi 09:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti