Kulp Yatılı Bölge Ortaokulu Türkiye Dördüncüsü Oldu

Türkiye Gruplar Kros Yarışmasında Diyarbakır'ı temsil eden Kulp Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri okul sporları yarışmasında büyük bir başarı...

Türkiye Gruplar Kros Yarışmasında Diyarbakır'ı temsil eden Kulp Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri okul sporları yarışmasında büyük bir başarı elde etti.

Okul sporları kapsamında 18 Şubat'ta Şanlıurfa'da yapılan Türkiye Bölgeler Kros yarışmalarında Diyarbakır ilini temsil eden Kulp-YBO Kros takımı Diyarbakır'a Yıldız Erkek kategorisinde 4'üncülüğü kazandırdı. Türkiye genelinde toplamda 138 sporcu ve 17 il kros takımlarının katıldığı yarışmada 1,43 puanla Adıyaman Atatürk Ortaokulu birinci olurken, 2,60 puanla Batman 75. Yıl Ortaokulu ikinci, 3,63 puanla Siirt Ş.Ü.K.Z. Ortaokulu üçüncü ve 4,68 puanla Diyarbakır Kulp YBO takımı dördüncü oldu.