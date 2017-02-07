Kulp Yatılı Bölge Ortaokulu Türkiye Gruplar Kros Yarışmalarına Gidiyor

Diyarbakır kros yarışmalarında şampiyon olan Kulp Yatılı Bölge Ortaokulu Diyarbakır ilini ve Kulp ilçesini temsil etmeye hak kazandı.

Diyarbakır kros yarışmalarında şampiyon olan Kulp Yatılı Bölge Ortaokulu Diyarbakır ilini ve Kulp ilçesini temsil etmeye hak kazandı.

18 Şubatta Şanlıurfa'da yapılacak Türkiye Gruplar Kros şampiyonasına yoğun antrenmanlarla hazırlanan YBO tarihinde ilkleri yaşatmaya devam ediyor. Müsabakalara az bir süre kala durumu değerlendiren Kulp Yatılı Bölge Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Yusuf Saklı, öncelikle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ve kaymakamlığın vermiş olduğu desteklerden dolayı çok memnun olduğunu belirtti. Saklı, YBO kros takımından umutlu olduğunu, öğrencilerine gelişimsel olarak kazanım sağladığı için hedeflerini gerçekleştirdiğini ifade etti. İlçe düzeyinde çok yetenekli öğrencilerin olduğunu belirten Saklı, daha çok çalışmalar yapılmasının önemine dikkat çekti. Diyarbakır'ı temsil etmenin de büyük onur verdiğini anlatan Saklı, artık Türkiye ölçeğinde yarışmalara sık sık katılacaklarını kaydetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şemsettin Pehlivanoğulları ise öğrencilere başarı temennilerinde bulunarak Diyarbakır'ı temsil etmeye Kulp ilçesinin üstlenmesinden mutluluk duyduğunu ifade ederek, gerekli yardım ve desteklerin verileceğini belirtti.