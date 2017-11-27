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Kulplu Sporculardan Kan Bağışına Destek

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Kulplu Sporculardan Kan Bağışına Destek
Pasur Belediyespor Kulübü, Türk Kızılayı Kulp Şubesi tarafından düzenlen kan bağışı etkinliğine destek verdi.

Pasur Belediyespor Kulübü, Türk Kızılayı Kulp Şubesi tarafından düzenlen kan bağışı etkinliğine destek verdi. Pasur Belediyespor Kulübü Başkanı Cihan Sari, teknik heyet ve futbolcular, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Pasur Belediyespor Kulübü Başkanı Cihan Sari, "Gençlere bir taraftan sporun güzel ahlakını, bir taraftan da toplum içerisinde ki davranışlarda nasıl davranmaları gerektiğine dair bilgiler veriyoruz. Topluma karşı olan sorumluluklarını yerine getirme noktasında bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Pasur Belediyespor olarak Türk Kızılay'ı tarafından düzenlenen "Bir Ünite Kan Üç Can" kampanyasına bizlerde destek vermek için futbolcu kardeşlerimizle birlikte kan bağışında bulunuyoruz. Kan bağışında bulunan futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bütün vatandaşlarımızı da bu duyarlı kampanyaya destek vermelerini bekliyoruz" dedi.

Kan bağışında bulunan Takım Kaptanı Cihan Akdeniz ise, "Bütün takım arkadaşlarımızla birlikte Kızılay'a kan bağışında bulunmak için geldik. Sağ olsun ben ve takım arkadaşlarımın hepsi kan bağışında bulunduk. Kan bağışında bulunmak çok güzel bir şey. Bütün vatandaşlarımızın da bu konuya duyarlı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

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