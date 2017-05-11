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Kulp’ta Sokağa Çıkma Yasağı

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Kulp’ta Sokağa Çıkma Yasağı
Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı 3 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı 3 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Kulp ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Kulp İlçesine bağlı olan, Yaylak, Alaca ve Ağaçkorur köylerinde 11 Mayıs 2017 günü saat 07.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır" denildi.

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